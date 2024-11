Pahor in Han skupaj na Kitajsko: »Malo sva opravljala slovensko politiko« (FOTO)

Kot smo že pred časom poročali, je bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sledilcem preko družbenih omrežij v začetku jeseni javil, da bo do božiča bolj malo časa v Sloveniji, saj ima v načrtu več potovanj, ki se jih izjemno veseli. V pisani družbi smo ga ujeli, ko se je oglasil z letališča v Dubaju, da ne bodo v skrbeh, kako osamljen bi znal biti na dolgi poti do Pekinga. Pahorju so namreč družbo delale patronažne sestre.

Tokrat se je Pahor sledilcem javil kar iz letala, kjer je v poslovnem razredu malo pokramljal s prijateljem ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom.

»Po naključju sva na Kitajsko skupaj odpotovala z ministrom in prijateljem Matjažem Hanom. Skupaj do Istanbula, potem on v Šanghaj, jaz pa v Peking. Da ne bo neutemeljenega škandalčka, naj pojasnim, da se mi je Matjaž v poslovnem razredu prisedel le toliko, da sva malo opravljala slovensko politiko, potem pa je odšel nazaj h gospodarski delegaciji v ekonomski razred. Ker sem imel včeraj rojstni dan, sem si pred poletom v Peking na istanbulskem letališču privoščil nekaj iz okusne lokalne kuhinje. Natakarju sem pohvalil čudovito dišeč kozarec rdečega turškega vina, vendar se je odkašljal, da je francoski Cabernet Sauvignon.«

Pod objavo so se usule čestitke in komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih. »Vse najboljše«, »Pri tem pogovoru bi najraje bila muha, da vidim, koliko sta iskrena en do drugega«, »Me veseli za sodelovanje ter delovanja za dobrobit nas Slovencev«, »Prijatelj se vidiva v AS-u«, »Od Teša ostalo za biznis klas let«.

