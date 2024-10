Ste videli, kako je Trumpa podražil Borut Pahor? »Ej, Donald ...« (FOTO)

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v Pensilvaniji pred prihajajočimi volitvami v eni izmed restavracij verige hitre prehrane McDonald's delil svojo priljubljeno jed – hamburgerje. S svojo potezo je v javnosti naletel na različne odzive, oglasil pa se je tudi nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor.

»Hm, bivši ameriški predsednik Donald Trump je v sklopu predvolilne turneje en dan delal v McDonalds. Kje smo to že videli? Ej, Donald, še 43 takih del, pa me ujameš,« je Pahor podražil nekdanjega ameriškega predsednika in pripel fotografijo, na kateri je sam delal v ljubljanski restavraciji s hitro prehrano, potem ko je bil že izvoljen za predsednika.

Spomnimo. Pahor je leta 2012 v drugem krogu volitev za funkcijo predsednika države premagal protikandidata, dotedanjega predsednika republike Danila Türka. Posebnost njegove kampanje je bilo prostovoljno opravljanje najrazličnejših poklicev, s čimer se je želel približati oziroma bolje spoznati vsakdan povprečnega volivca.