Nikdar ne boste uganili, s kom se je v ZDA zabaval Borut Pahor (FOTO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je ta teden z dunajskega letališča sporočil, da se odpravlja po svetu ter da bo do božiča komaj kaj doma. »Zdaj letim za teden dni v New York, po povratku grem na kratko v Črno Goro, potem na Kitajsko, v Salzburg in spet na Kitajsko, potem takoj v Baku na podnebno konferenco in tako naprej. Vsega se veselim,« je razkril sledilcem na družbenih omrežjih.

Se je pa Pahor v New Yorku udeležil elitne zabave na vrhu legendarne stolpnice Rockefeller. Udeležil se je namreč zabave, ki jo je za svoj 65. rojstni dan priredila Kerry Kennedy. Pahor pravi, da je v družbi slavne družine Kennedy zelo užival.

»Slavje je bilo, seveda, v 65. nadstropju, z dih jemajočim razgledom na mesto luči. Čeprav z gospo Kennedy sodelujeva v enem večjih think thankov na svetu, se nisem nadejal vabila njenega soproga na zabavo z govori, torto, plesnim orkestrom in plesom. Za nekoga, ki je skoraj od otroštva naprej občudoval vse, kar je povezano s Kennedyji, je bilo to osupljivo doživetje, ki mi bo za vedno ostalo v spominu,« je zapisal ob fotografiji na instagramu.