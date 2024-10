Poglejte, v kakšni veseli družbi smo ujeli Boruta Pahorja

Letošnja jesen je za bivšega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja izjemno pestra. Sledilcem je preko družbenih omrežij javil, da bo do božiča bolj malo časa v Sloveniji, saj ima v načrtu več potovanj, ki se jih izjemno veseli.

V New Yorku se je med drugim udeležil elitne zabave na vrhu legendarne stolpnice Rockefeller, ki jo je za svoj 65. rojstni dan priredila Kerry Kennedy, udeležil pa se je tudi teka okoli Manhattna.

Tokrat se je svojim sledilcem in sledilkam oglasil z letališča v Dubaju, da ne bodo v skrbeh, kako osamljen bi znal biti na dolgi poti do Pekinga. Pahorju so namreč družbo delale patronažne sestre.

»Ko sem zapuščal pisarno in odhajal na letališče za polet v Peking, sem se jim smilil, češ, revček, sam samcat & te reči. No, na gejtu za Dubaj ni minilo 5 minut, ko sem že imel družbo veselih patronažnih sester. Ah, revež, ne.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Waw gospod Pahor vi pa res dobite katerokoli«, »Zmeraj očarate«, »Vedno nasmejan, nikoli osamljen«.

Preberite še: