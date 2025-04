Glasbena skupina Kontradikshn so trije fantje iz Posavja, točneje iz Brežic in Krškega, ki že od leta 2010 ustvarjajo na presečišču elektronske in rock glasbe. Svojo glasbo definirajo kot nuclear electro rock, kar pomeni: udarne kitare, masivni sintetizatorji, živi bobni in punkoidni vokal. Bend, ki ga sestavljajo Petar Stojanović (vokal, kitara, sintetizator), Matej Plešej (kitara, sintetizator) in Anže Kump na bobnih, prisega na surovo energijo v živo – in to potrjuje več kot 120 koncertov v 12 državah. Pred dnevi so izdali svoj tretji album, ki pa je obenem njihov prvi v slovenščini. Po v...