Ne raca, ampak golob z bližnje ulice! Policija razkrinkala nagnusno početje restavracije (FOTO)

RESTAVRACIJA, ki svojim gostom streže golobe, ne zveni kot odličen kraj, po besedah ​​nekega madridskega policista je bila tista, v katero je stopil, naravnost neznosna. Prejšnji mesec je sodeloval v raciji v restavraciji v madridskem okrožju Usera, povedal je, da mu je postalo slabo zaradi prizorov, ki jih je videl, in vonjav. Kitajsko restavracijo Jin Gu v španski prestolnici so zaprli, ko je preiskava pokazala, da je bila pečena raca z jedilnega lista pravzaprav golob. Navaden, mestni, ki so ga, kot kaže, ujeli na madridskih ulicah.

Po navedbah policije je bila v tajnem skladišču več kot tona živil neizsledljivega izvora.

Tiskovni predstavnik oblasti v Madridu je za britanski The Telegraph povedal, da v tej državi vzreja golobov za različne namene ni nezakonita. »Toda v kuhinji ni bilo dokumentacije za te ptice, kot tudi ne za skoraj noben mesni izdelek, tako da smo skoraj prepričani, da so bili ulični golobi,« so sporočili. Sicer ni znano, kdo točno je nesrečne ptice lovil in kje ter kako da tega ni nihče videl. Policisti so v restavraciji našli sklede, polne golobov, ki so bili oskubljeni in pečeni, ter trakove mesa, ki so viseli v kuhinji in čakali na pripravo jedi.

Končali so na krožniku. FOTO: Jože Suhadolnik

Živila na stranišču

Med pregledovanjem umazane kopalnice, ki so jo uporabljali kot shrambo, je policija odkrila stensko polico, ki je zdrsnila na eno stran in razkrila skrita vrata. Vodila so v prostor, poln ščurkov, kjer so na plastičnem sušilniku za perilo viseli trakovi odmrznjenega mesa, nekatere sestavine pa so svoje mesto našle na stranišču osebja. Osem zarjavelih zamrzovalnikov brez delujočih termometrov je bilo napolnjenih z vrečkami mesa, rib in morskih sadežev, ki očitno niso bili kupljeni po zakonitih poteh, vključno z morskimi kumarami, ki so bile verjetno vrste, s katero je v Španiji prepovedano trgovati.

Na plastičnem sušilniku za perilo so viseli trakovi odmrznjenega mesa. FOTO: Policia Muncipal De Madrid

Poleg tega je bila kuhinja polna pasti za podgane. »Smrdelo je po gnilih morskih sadežih. Bilo je neznosno,« je povedal en policist. Po navedbah policije je bila v tajnem skladišču »več kot tona živil neizsledljivega izvora«.

Na srečo je večina ljudi na tem območju rekla, da tam niso jedli, zdi se, da se jih je precej uspelo izogniti nadomestkom za race. In zakaj niso hoteli jesti tam? Povedali so, da jih je odbijal vonj iz restavracije. »Ne samo to, videli smo, da so hrano pripeljali na vozičkih in pustili pred vrati sredi belega dne,« so povedali lokalnim medijem.

Zboleli po obroku

Restavracija je sicer odprta že več kot desetletje, prejela je na stotine spletnih ocen. Presenetljivo je, da ima na Googlu precej impresivno oceno 4,2, na Trip Advisorju pa 3,3, čeprav nekatere nedavne ocene niso tako laskave. Izkušnje nekaterih strank opozarjajo na nesprejemljivo nizke standarde in raco čudnega okusa.

Restavracija, ki je odprta že več kot desetletje, je prejela na stotine spletnih ocen. FOTO: Policia Muncipal De Madrid

»Grozna hrana, v zelo slabem stanju. Raca je imela okus, ki je bil v najboljšem primeru nenavaden, kuhinja očitno ni bila očiščena več mesecev,« je nekdo objavil januarja. Drugi je povedal, da je več družinskih članov zbolelo po obroku v Jin Guju in da je kontaktiral restavracijo, da bi se pritožil, ker strežejo »gnilo hrano«.

Zoper lastnika poteka preiskava. Policija ga želi obtožiti kaznivih dejanj zoper javno zdravje, pa tudi mučenja živali in kršitve pravic potrošnikov, še povzemajo mediji.