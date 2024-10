Pahor je imel na današnjem polmaratonu težavo, oditi je moral s proge (FOTO)

Pred dvema dnevoma smo poročali o težavah Boruta Pahorja s kolenom. Nekdanjemu predsedniku Slovenije je zaradi teh težav na pomoč priskočil avstralski poslovnež kitajskih korenin, ki mu je naredil akupunkturo. Očitno mu je ta pomagala, saj je danes v Ljubljani lahko odtekel polmaraton. Kot je razkril na Instagramu, mu ni veliko zmanjkalo, da bi dosegel celo rekordni rezultat. Vseeno pa njegov tek ni šel povsem gladko, saj mu je težave delal krč.

»Pri 16 km sem začutil krč in se kmalu zatem ustavil na prostoru za hitro masažo. Hvala dekletom. Naslednji kilometer sem iz previdnosti začel počasneje. Vse to mi je vzelo tisto minuto in pol, zaradi česar sem bil brez rekordnega rezultata, ki sem si ga tako želel. No, ampak 1:51:30 je še vedno solidno, zlasti zato, ker sem šele včeraj priletel iz Pekinga in sem čutil tudi jetlag. No, zdaj sem že na poti v Salzburg, kjer bo nocoj župan priredil večerjo za udeležence jutrišnje konference. V bistvu je vse lepo in prav, srečen,« je zapisal na omenjenem družbenem omrežju.

Z današmnjim doseženim rezultatom Pahor sicer ni bil med tistimi, ki so z 21-kilometrsko progo opravili nahitreje, a po drugi strani je zmagovalec vsak, ki takšno razdaljo premaga in s tem naredi nekaj dobrega zase.

