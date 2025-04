To je najbolj žalosten astrološki znak! Sam sebi je največji sovražnik

Tehtnice so v nenehnem strahu. Vedno razmišljajo o posledicah in si predstavljajo prihodnost, ki je v njihovih mislih največkrat črna in negotova. Obremenjene s potrebo po nadzoru, so tehtnice precej žalostne, celo depresivne, saj ne morejo imeti pod nadzorom prav vsake stvari.

Njihova neodločnost vpliva tudi na njihova čustva, kar lahko privede do zmede glede tega, kako se v resnici počutijo. Čustveno ravnovesje je za tehtnico izjemno pomembno. Ko žalost to ravnovesje poruši, tehtnica pade. Njena žalost je polna brezupa, in nagnjena je k temu, da se ji preda. Če verjame v svojo sposobnost, da uravnovesi svojo žalost in poišče pomoč, se lahko zelo hitro vrne na pravo pot.

FOTO: Allexxandar Getty Images/istockphoto

V družbi so večinoma priljubljene zaradi svoje dobrosrčnosti in inteligence, zato se lepo razumejo z nasprotnim spolom. Tehtnica je eden najbolj uravnoteženih znakov, a ko zapade v depresijo, se lahko počuti nestabilno, slabe volje in z manjšo željo po druženju. Pogosto se lahko počuti brezupno, a kljub temu daje vse od sebe, da ostane srečna in zbrana – samo zato, da bi bili ljudje okoli nje srečni.

Morda se sliši čudno, a tehtnica bi raje postavila čustva drugih pred svoja. A zaradi svojih negativnih misli so same sebi največji sovražnik na poti do sreče.