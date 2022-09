Oče Slovenke, ki se je predala strastem v šovu, šokiran: Srce me boli, žena joka

Darko Škofic, oče Urše Škofic, ki smo jo v Sloveniji spoznali že v šovu Ljubezen po domače, tokrat pa nastopa v srbskem šovu Zadruga, je razkril, da je s svojim dejanjem razočarala starše. Srbski mediji so pisali, da je Urša oralno zadovoljila svojega sotekmovalca iz BiH Bilala Brajlović.

Zaradi dejanja svoje hčere Darko ne skriva razočaranja. »Razočaran sem, srce me boli. Neverjetno je, da je to storila že drugi, tretji dan, to mi ne gre v glavo. Da se je lahko tako sprostila in pozabila ... Srce me boli, res sem razočaran,« je za Pink.rs povedal vidno pretreseni Darko.

»Sram me je, da je to storila. Resno vam povem. Tudi vam ne bi bilo vseeno, če bi vam hčerka storila kaj takega,« je dejal.

Oče: Preživljamo težke čase

O partnerstvu med Bilalom in Uršo ne želi niti slišati. »Ne podpiram ničesar med njima. Ona me je do konca razočarala. Ne vem, kaj naj vam še povem. Mama joka, sosedje se pogovarjajo. Preživljamo težke čase. Da je to storila že drugi dan ... Razumem, da je že peti mesec, neka simpatija, ampak tole ... To je katastrofa. Ne morem prenesti tega,« je sporočil Darko.

Srbski mediji so pisali, da se Urša in vplivnež iz BiH Bilal Brajlović, znan tudi kot Lil Broks, po strastnih poljubih nista umirila, nato je on slekel spodnje perilo in želel nadaljevati vročo akcijo z atraktivno Slovenko, ki se je najprej upirala. Čeprav ji sprva ni bilo do intimnih odnosov, se je nato le vdala in svojega sotekmovalca oralno zadovoljila, nato pa mu je dala 'petko', so pisali srbski mediji.