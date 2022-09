Slovenko v resničnostnem šovu posneli med vročo akcijo (VIDEO)

Potem ko smo lani v kontroverznem šovu Zadruga lahko spremljali Denise Dame, ki je bila v središču srbske javnosti, je tokrat intimni odnos s sostanovalcem v šovu imela Slovenka Urša Škofic iz Ljubljane, ki smo jo pred časom lahko gledali v Ljubezni po domače.

Urša Škofic iz Ljubljane. FOTO: Pop TV

Srbski mediji pišejo, da se Urša in vplivnež iz BiH Bilal Brajlović, znan tudi kot Lil Broks, po strastnih poljubih nista umirila, nato je on slekel spodnje perilo in želel nadaljevati vročo akcijo z atraktivno Slovenko, ki se je najprej upirala. Čeprav ji sprva ni bilo do intimnih odnosov, se je nato le vdala in svojega sotekmovalca oralno zadovoljila, nato pa mu je dala 'petko', so pisali srbski mediji.

Urša je v predstavitvenem spotu povedala, da seks v šovu zagotovo nikoli ne bo padel, že zaradi njenih staršev, a dodala »nikoli ne reci nikoli«.

Predstavitveni spot Urše:

Predstavitveni spot Bilala iz Sarajeva: