Nova preizkušnja za lepotico Tino Gaber

Najtežjo športno preizkušnjo na slovenskih televizijah bo septembra vodil legendarni, v Dominikanski republiki, kjer se bodo z osupljivimi poligoni pomerili najbolje fizično pripravljeni Slovenci in Slovenke, pa se mu bo kot posebna poročevalka na terenu pridružilaV Exatlonu bomo namreč spremljali tako ekstremne fizične izzive kot tudi tekmovalce in tekmovalke med pripravami nanje ter interakcije med njimi, solze sreče in razočaranja. »Iskreno se v prvi vrsti vidim kot prijateljica in zaupnica tekmovalk in tekmovalcev,« je o svoji vlogi povedala Tina in dodala, da si želi kot voditeljica netekmovalnega dela šova z udeleženci predvsem odkrito pogovarjati, jih bodriti in preverjati, kako se spopadajo s fizično in psihično zahtevnim Exatlonom. Razdeljeni bodo v dve skupini, tekmovali pa ne bodo le med seboj, ampak tudi z dih jemajočimi poligoni, ki bodo ultimativna preizkušnja njihove moči, vztrajnosti, spretnosti in taktike. Ob pripravah na nov izziv pred kamero si je Tina ogledala tudi mednarodne različice priljubljenega šova, ki zdaj prvič prihaja v Slovenijo.»Najbolj me navdušuje borbenost tekmovalcev. To, da se kljub neznanskim fizičnim naporom nikoli ne predajo. Poligoni res niso lahki, dogaja se marsikaj,« pravi lepotica in dodaja, da komaj čaka, da poligone vidijo tudi gledalci. »Res so zanimivi in dodelani do potankosti. Vsekakor drži, da bo to najtežja fizična preizkušnja na naših televizijah do sedaj!« je prepričana. V nepozabni tropski preizkušnji bo boj neizprosen, saj bo vsak teden moral nekdo tekmovanje tudi zapustiti. Na koncu bosta zmagovalca kar dva – najboljša tekmovalka in najboljši tekmovalec bosta poleg naziva zmagovalcev Exatlona Slovenija prejela vsak po 50.000 evrov.