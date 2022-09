Nekdanji Janšev minister: Imam občutek, da se bosta najini poti kmalu razšli

Če bi ceste lahko govorile, kakšne zgodbe bi pripovedovale? Nekateri na njih preživijo precej časa, kar nekaj ga je tudi nekdanji minister Zvone Černač, ki je bil v času zadnje vlade Janeza Janše pristojen za kohezijo.

V zadnjih 18 letih ima isto vozilo, s katerim je premagal kar 450.000 kilometrov. A zdi se, da ne bo več dolgo tako.

»Že 18 let me spremlja. V dobrem in slabem. Varuje me pred soncem, mrazom, vetrom, dežjem in snegom,« piše o varnem zavetju, ki mu ga nudi njegov Nemec. Z njim je potoval v številne kraje, nekatere med njimi je odkril na novo, a »imam občutek, da se bosta najini poti kmalu razšli«.

Nekateri mu pravijo, da bo šlo do milijona, drugi, da pa je mogoče res čas za zaslužen pokoj.

Koliko je pravzaprav 450.000 kilometrov? Obseg Zemlje je okoli 40.000 kilometrov (po ekvatorju), do Lune pa jih je treba prepotovati dobrih 384.000.