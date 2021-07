Med sanjskimi dekleti izbruhnila prava vojna: Ogabne ste (FOTO)

Laura brez dlake na jeziku. FOTO: Instagram

in, ki ju je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, trenutno uživata na luksuzni jahti v družbi kriptomilijonarja Damiana Merlaka . Te dni plujejo ob hrvaški obali, med drugim so si ogledali tudi čudovite Kornate.Da dvojica s tovrstnimi potovanji meče slabo luč na vsa dekleta, ki so sodelovala v šovu, pa meni Mariborčanka, ki je znana po tem, da je brez dlake na jeziku. Laura meni, da je jasno, kaj so morala dekleta dati v zameno, da lahko uživajo na luksuzni jahti: »Vsaj bodite diskretne, tako kot ste bile pri raznoraznih športnikih in tipih, ki ste jih iz lokalov pobrale. Laura je bila do zdaj kulturno tiho, ampak tega niti ne zaslužite, ker ste ogabne.«Tjaša in Mary sta Lauro že blokirali na instagramu. »Midve sva srečni. Pra**** sovražijo to,« je Tjaša zapisala ob objavljeni fotografiji, kjer se sproščata na jahti. A Laure to ni ustavilo. »Glavno da so one 'srečne', me pa jim 'zavidamo'. Ve samo pridno dalje nogice narazen,« je še ostro dejala Laura.