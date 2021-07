Lepotici iz Sanjskega moškega ujeti na luksuzni jahti kriptomilijonarja (FOTO in VIDEO)

Uporabniki Instagrama, ki sledijoiniz šova Sanjski moški, so lahko opazili, da dekleti trenutno uživata na luksuzni jahti, kjer ne manjka vrhunske kulinarike in dobre družbe. Te dni plujejo ob hrvaški obali, med drugim so si ogledali tudi čudovite Kornate. Kdo na luksuznem plovilu gosti znane lepotice, smo doslej lahko samo ugibali.Tokrat je Mary pokazala tudi moški del druščine in izkazalo se je, da jima družbo dela nihče drug kot kriptomilijonarDekleti sta se razkošnega življenja na jahti hitro privadili, edinstvene trenutke pa z veseljem delita tudi s svojimi sledilci.