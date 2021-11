Ljubezenska drama v Kmetiji: Zunaj imaš fanta, tukaj ga pa se****! (FOTO)

V Kmetiji se te dni odvija tudi ljubezenska drama. Gino in Tjaša sta se oddaljila, kar ju očitno spravlja v slabo voljo. Franc je bil šokiran, da ima Tjaša zunaj fanta, notri pa se je zapletla z Ginom. Pravi, da so mu za to povedali sotekmovalci, saj da si sicer tega ne bi mislil.

Franc je obsodil početje Tjaše. FOTO: Pop Tv

Vsak na svojem koncu Slovenije

»Sedem let imaš poba, k tebi domov hodi, ti ga pa tukaj se**** z drugim,« je bil vidno šokiran. Franc je dejal, da nima težav s takšnim početjem, če sta fant in dekle samska. Spomnil je, da je Tjaši fant za rojstni dan poslal šopek vrtnic, torto in pismo. »Takrat je rekla, da ji je to poslal prijatelj,« je bil zgrožen Franc, ki pravi, da česa takega sam ne bi mogel storiti. »Punca, glej, kaj delaš, mlada si,« je še na koncu dejal.

Ginota je video sporočilo Tjašinega fanta vidno prizadelo, čeprav o njem pred kamerami ni želel govoriti. Je pa je dejal, to ni edina ovira med njima. »Dejstvo je, da ko se Kmetija konča, bom jaz na enem koncu Slovenije, ona pa na drugem,« je potarnal. Enake pomisleke je Romani razkrila tudi Tjaša. Karin pa je potožila, da v šovu nimata zasebnosti, da bi se lahko pogovorila.