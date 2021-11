Ko je videla vnukinjo, se je kmetica Majda zlomila (FOTO)

Kmetje v Kmetiji so uspešno opravili tedensko nalogo in za nagrado jim je gospodarica Nada pripravila lepo presenečenje. Tako so bili v stiku s svojimi doma. No, lahko so si ogledali posnetke domačih. Majda je bila zelo ganjena, ko je zagledala svojo družino.

Preberite še:

Najprej se je oglasil njen sin in ji povedal, da jo pogrešajo ter navijajo zanjo, nato pa je Majda zagledala svojo vnukinjo, ki ji je zaigrala, in takrat so jo premagala čustva. Začela je jokati. »Zdaj mi je veliko lažje, pa vem, da me podpirajo, ko so rekli, zdrži čim dlje.«