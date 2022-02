Ksenija šokirala vse: zaradi bivšega končala v bolnišnici, izgubila je tudi otroka

Če sta si še pred dnevi Slovenka Ksenija Kranjec in Ivan Nešković v Baru izmenjevala nežnosti, se bo to verjetno po burnem prepiru v kombiju spremenilo. Med pregovarjanjem ji je namreč dejal, da je sama kriva, da je končala v bolnišnici zaradi bivšega, saj da je treba svojega moškega spoštovati.

»Bravo, zdaj mi naprej meči fizično nasilje bivšega,« mu je zabrusila Ksenija. »Zato, ker je bil alkoholik in me je tepel,« je nadaljevala in dodala še, da ji je žal, da mu je to povedala. A tukaj se težke besede še niso končale. »Zdaj me spominjaš na to, da sem izgubila otroka. Marš!« je še dejala Ksenija, ki je bila vidno prizadeta. Močno je zaloputnila vrata kombija in odvihrala v bar.

Kasneje je v izjavi dejala, da se z Ivanom stalno šalita in včasih pričkata, a da je tukaj prestopil vse meje. »Vrnil me je deset let nazaj, v najtežje obdobje mojega življenja,« je dejala in priznala, da jo je razočaral in prizadel. Tudi če se ji bo opravičil, Ksenija pravi, da lahko v najboljšem primeru ostaneta le prijatelja.