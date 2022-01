Samo za 18+: Ksenija ujeta med vročo akcijo, ni se več mogla zadržati (VIDEO)

Še do nedavnega smo bili prepričani, da bo Ksenija Kranjec podlegla šarmu Damirja Tepavca … No, priznamo, da smo se motili. Med rjuhe je namreč raje skočila z Ivanom Neškovićem, strastem pa sta se predajala, ko so vsi spali. Ivan sicer slovi kot pravi ženskar, namreč že drugi večer v Baru sta z nekdanjo misico Sofijo Uno zaključila med rjuhami, kasneje pa doživljala pravo dramo.

Gledalci se že sprašujejo, ali je Ksenija želela izločiti Sofijo samo zato, da bi imela lažji dostop do Ivana in ali je bil Damir zgolj 'lutka', da bi bil Ivan ljubosumen. Ksenija je namreč že dala vedeti, da je Ivan pravi moški zanjo. »Je veliko bolj pozoren, vsaka ženska potrebuje takega moškega. Če bi se nekaj zgodilo po naključju in bi imela problem, mislim, da Damir tega sploh ne bi znal rešiti, rekel bi mi: 'Ti vse veš, delaj, kar hočeš,'« je povedala Korošica.

Ivan pa je poudaril, da se ima za moškega, ki bo dekletu vedno stal ob strani. »Absolutno se imam za moškega, ki bo zaščitil dekle,« je dejal Ivan.

Ali bo med njima vzcvetela prava ljubezen? No, na to bomo morali še nekoliko počakati.