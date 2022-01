Lara Goršek Kos po srbskem šovu: Ljudje so za denar pripravljeni narediti veliko

Boj za 30 tisoč evrov se je za Laro Goršek Kos v srbskem šovu Bar hitro končal. Po štirih dneh so srbski ustvarjalci šova sporočili, da se Lara počuti slabo, da je morala v bolnišnico in je zato izpadla iz boja za glavno nagrado. Lara veliko o samem dogajanju v šovu in zakulisju ne sme govoriti, saj jo k molčečnosti zavezujejo pogodbe.

»Nekaj je gotovo, v srbski šov ne grem več. To, kar se tam dogaja, ni človeško,« je dejala in dodala, da ji je žal, da ne sme povedati več, ker je pogodba takšna, kot je.

Lara, sicer izkušena udeleženka resničnostnih šovov pri nas, ni prva Slovenka, ki je ekspresno hitro zapustila šov. Pred njo se je po hitrem postopku domov vrnil Jan Klobasa, zmagovalec šova Kmetija. »Janu sem noro hvaležna za vse, kar je naredil. Če ne bi bilo njega, ne vem, kako bi bilo. Tudi moji družini sem zelo hvaležna, da so se organizirali tako, kot so se. Hvaležna sem fantu, ki je prišel pome na vrat na nos, in prijateljem, ki so zelo pomagali pri tem, da sem se vrnila domov.«

V slovenski šov bi še šla, v srbskega ne

Brhka lepotica kljub bridki izkušnji in razočaranju, ki ga je doživela v Srbiji, še ni rekla zadnje v resničnostnih šovih. Pravi, da bi kadar koli znova šla v Kmetijo, seveda slovensko. S srbskimi šovi pa je zaključila. »Vajena sem vsega dela na kmetiji. Tja bi vedno šla. Slovenska mi je bila super, sicer smo vedno malo trpeli, a je bilo fajn.«

Srbska izkušnja ji je dala vsaj nekaj. Ugotovila je, da denar ni vse in da ni vredno vsega narediti zanj. Prišla pa je tudi do spoznanja, da so ljudje pripravljeni zelo veliko narediti za denar.

Na vprašanje, zakaj se po njenem mnenju tako dobro v srbskih šovih znajde Ksenija Kranjec, je odgovorila, da verjetno zato, ker ji odgovarja drama. »Ona rada ustvarja dramo, živi za dramo in verjetno njej to ustreza. Glede na to, kako se je do mene tam obnašala, me je kot človek in oseba zelo razočarala. Ona pravi, hoteli so šov, zdaj imajo šov. Naj se znajde, saj je velika punca.«