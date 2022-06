Slovenska pevka na Malti vozila prehitro

Slovenska pevka Nina Donelli (Vodušek), ki poje v hrvaščini, je tik pred poletjem predstavila videospot za novo skladbo Ela, Ela. Videospot je posnela na Malti, razkrila pa nam je, da ustvarjanje nove skladbe za poletje ni minilo brez zapletov.

Nina Donelli. FOTO: Rok Maver

»Poletje se zame začne s poletno pesmijo, mejnik je CMC festival. Ko ga je konec, smo že praktično v poletnem urniku in v poletnih temperaturah. Spot za pesem Ela, Ela smo posneli na Malti. Moja želja je sicer bila Grčija, ampak smo tam že snemali in režiser Rok Maver je odločil, da bi bila Malta boljša lokacija. To je pesem, v katero sem se zaljubila na prvo poslušanje. Potem pa ni šlo vse po načrtu. Predvidevali smo namreč duet, ki pa se žal ni zgodil. Meni je bila vseeno tako zelo všeč, da sem jo izdala sama. Ravno te dni sem razmišljala, zakaj vedno izberem pesem z ljubezensko vsebino. Ljubezen je res čudovita, in ko gledam spot, sem vesela, da moji starši meni ne bi prepovedali ničesar, še posebej pa se ne bi vpletali v moj izbor glede partnerja. Osebno mislim, da prava ljubezen ne bi smela imeti ovir,« nam je o pesmi, ki govori o prepovedani ljubezni, povedala Nina, ki je tudi tokrat pisanje melodije in besedila prepustila Dušanu Bačiču.

Nina je videospote snemala že v Črni gori, Grčiji, Srbiji in Hrvaški in pravi, da ni mačji kašelj pripraviti vse za snemanje v tujini (zahtevna logistika, nepredvidene težave itd.). »Na Malto je odpotovalo skupaj osem oseb. To je še precej majhna ekipa za takšno produkcijo. Včasih, ko imamo več statistov/plesalcev, nas je na sceni tudi več kot 50. Na Malti smo ostali pet dni, spot smo želeli posneti v treh in potem dva dni uživati za nagrado. En večer smo tako pristali v karaoke baru. Domov smo prišli zjutraj in po neprespani noči smo hoteli posneti sončni vzhod. Bilo pa je tako megleno, da nismo videli pred sebe. Nauk zgodbe: če si dva dni na počitku, počivaj! Pa še to, ko si na Malti, pazi, saj vozijo po drugi strani, in ne imejte pretežke noge, kot imam to po običaju jaz, saj tudi tokrat ni šlo brez kazni za prehitro vožnjo,« je dejala v smehu Nina, ki je dolga leta tekmovala v kartingu, zato ji seveda dirkanje ni tuje.