Kakšna drama, Rebeka Dremelj policiji predala zadevo

Slovenska pevkaje z nujnim sporočilom na spletnih omrežjih opozorila, da so ji na facebooku ukradli identiteto. Spletni prevaranti so ukradli njene fotografije in se na facebooku predstavljali v imenu Rebeke.»Nekateri ljudje z mojimi fotografijami pošiljajo prošnje za prijateljstvo, zahteve za denar, nagrade v vrednosti 1000 evrov,« je povedala Rebeka in potrdila, da nikomur ničesar ni poslala. »Ne nasedajte, ne odgovarjajte, nikomur nič ne pošiljajte, le prijavite policiji,« je svetovala svojim prijateljem in dodala, naj bodo pozorni le na uradne profile, torej tiste, ki so ob imenu označeni z modro kljukico. Sama je zadevo že predala policiji.Nekdo je v zadnjem času očitno ugotovil, kako priti zlahka do denarja. V zadnjem obdobju so o ukradenih profilih svoje sledilce obvestili...