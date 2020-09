Potrč se ne da: to sporoča svojim nekdanjim sodelavcem (VIDEO)

Televizijski voditelj Marko Potrč, ki s svojim odločnim nasprotovanjem nošenju mask v zadnjem času v javnosti dviga precej prahu, je očitno tokrat stopil na žulj uredništvu 24ur.com. Tamkajšnji urednik Jure Tepina ga je v enem izmed komentarjev pod njegovo objavo pozval, naj v svojih prispevkih ne navaja starih člankov z omenjenega portala, saj da jih je časovno vzel iz konteksta.



Potrč je kot odgovor na poziv urednika svoje kolege pozval, naj se pri svojem delu zanašajo na dejstva, ne na mnenja. »Pa Jure Tepina in ostali kolegi tam, ne razumite narobe. Res ne želim nič slabega. Res vas ne bi tako izpostavljal, če ta konkretni primer ne bi bil tako slikovit odraz tega, kar se generalno dogaja. Maske so samo en del v celotni zgodbi. A prav na primeru mask lahko vsi zelo dobro dojamemo, kako hitro se zgodi, da včasih tudi najbolj nerazumne, nelogične stvari širimo naprej v prepričanju, da delamo dobro. In tukaj smo, eni in drugi prepričani, da delamo dobro. Kaj ko bi združili moči?« je pozval Potrč. Potrč: Tepino cenim Potrč, nekdanji voditelj oddaje Svet na Kanalu A in zdajšnji na Planet TV, obenem dodaja, da Jureta ceni in ga dojema kot »izredno razgledanega, inteligentnega, razumnega kolega. Lahko rečem, da ga cenim. Zato sem verjamem, da bo uspel stopiti korak nazaj in se kritično vprašati: 'Če vse to drži, koliko imajo maske potem res smisla? Oziroma kje so smiselne in kje ne. Koliko ima vse ostalo smisla? Do kod je produktivno in od kod naprej je več škode kot koristi? Smo mediji prenehali kritično razmišljati ter postavljati ogledalo tistim, ki jim ga moramo postavljati?'«