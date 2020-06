Werner znorel zaradi Janševe vlade in poslal sporočilo

Infektologinja Logarjeva: Čas je za ukrepanje

»Čas je, da nas začne skrbeti in uvedemo določene ukrepe,« je v zvezi s porastom okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh v Sloveniji poudarila Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike.



Kot je dejala v izjavi za STA, je na srečo situacija trenutno še taka, da gre za vnesene primere okužb iz držav na območju bivše Jugoslavije.



Ob vse glasnejših opozorili, da je, in v dneh, ko vlada razmišlja o novih ukrepih za omejitev širjenja virusa, se je oglasil tudi kralj ljudskih srcTako je objavil daljši zapis, ki ga je naslovil Ne kažite s prstom na narod, kjer pravi: » Če rabite drugi val, da porabite te vaše proklete maske tudi povejte narodu jasno inglasno.. Pa ljubi bom,,,nehajte se pa delat norca z narodom.«Pevec tako ugotavlja, da pristojni po eni strani opozarjajo, da smo se po koncu epidemije preveč sprostili, po drugi strani pa so odprte meje z državo, kjer je okužb veliko. Werner tako politikom polaga na srce: »Stopite vsaj enkrat v čevlje drugega in se vprašajte, kaj je treba narediti za dobro Slovenije in blaginjo ljudi.«