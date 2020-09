Tanja Ribič se je pridružila Werneju in Potrču: brez maske (VIDEO)

Kazni tudi drugod

Pevka in igralkaje objavila video svojega potovanja. Kot kaže, je bila v Italiji in Veliki Britaniji. V videu razlaga, da v teh dveh državah nošenje mask ni obvezno. Povedala je tudi, da je bila na letalu edina brez maske.Tako se je pridružila ki je nedavno bentil čez ukrepe slovenske vlade, in Marku Potrču, ki prav tako dviga prah s svojimi preverjenimi informacijami glede virusa sars-cov-2 V Sloveniji je po najnovejšem nošenje mask obvezno v zaprtih javnih prostorih oziroma tam, kjer ni mogoča primerna fizična razdalj a (1,5 do 2 metra). V nasprotnem primeru je oseba lahko kaznovana z globo, podobno je tudi v nekaterih drugih evropskih državah.Ob naraščajočih številkah okuženih so v Parizu in okolici uvedli obvezno nošenje mask celo na odprtem in na delovnih mestih. Povsod po Franciji je obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, kršiteljem tega pravila pa grozi globa 135 evrov.Maske so obvezne tudi v Italiji v zaprtih prostorih, predvidena globa je 1000 evrov. V Nemčiji so se dogovorili, da bo globa za nenošenje maske najmanj 50 evrov, strožji pa so na Bavarskem, kjer kazen znaša 250 evrov.V mestu Gwalior v indijski zvezni državi Madja Pradeš pa so se odločili, da bodo kršitelje kaznovali ne le z globo, ampak bodo morali tri dni delati kot prostovoljci v bolnišnicah, kjer se zdravijo pacienti s covidom 19.