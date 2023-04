Je to novo dekle sanjskega Blaža? (FOTO)

Postavni mladenič Blaž Kričej Režek je v šovu Sanjski moški iskal dekle. Ko se je že zdelo, da je ustvarjalcem oddaje uspelo najti sorodni duši, se je po koncu snemanja izkazalo, da so iskrice med Blažem in Kristino Miler ugasnile tako hitro, kot so se prižgale.

Kmalu po koncu predvajanja šova je namreč postalo jasno, da se zveza med njima ni obnesla. Šla sta vsak svojo pot, v javnost pa so pricurljale tudi nekatere podrobnosti o njunem odnosu

Blaž Kričej Režek in njegova temnolasa spremljevalka. FOTO: Mediaspeed

Da sanjski Blaž ni več samski, se govori že dlje. Svojo izbranko je do zdaj uspešno skrival pred očmi javnosti, a očitno je skrivanja zdaj konec. Na modni reviji v Celju je namreč Blaž ponosno poziral ob dolgonogi temnolasi lepotici.