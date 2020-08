Janša ponuja službo lepi Američanki

»Če boš kdaj iskala nove izzive, imamo zate mesto v naši PR ekipi,« je preko twitterja predsednik vladesporočil Američanki, ki je v minulih dneh skupaj z ameriškim sekretarjem za zunanje zadeveobiskala Slovenijo in Bled.Uradna govornica State Departmenta je skupaj s Slovenko, ki je zaposlena na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji, na Bledu preizkušala slovenske slaščice. Postregli so ji z blejsko kremno rezino - kremšnito in orehovo potico. Američanka je obe sladici ocenila z »zelo dobro« in pripisala, da je bil to odličen zaključek delovnega dneva v Ljubljani.