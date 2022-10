Izgubljena je tavala po štabu Pirc Muserjeve (VIDEO)

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar, ki se ji je uspelo skupaj s tekmecem Anžetom Logarjem uvrstiti v drugi krog volitev, je v štabu v Ruski dači pripravila zabavo. Zbralo se je veliko število podpornikov, dobro pa je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. Medtem ko so se povabljenci zabavali, pa je ena od njenih treh čivav izgubljeno tavala po dvorani Ruske dače.

Čivavo je pred zmedenostjo rešila ena od Pirc Musarjevih prijateljic, pevka Alenka Godec. Vzela jo je k sebi v objem in jo pomirila. V hiši Pirc Musarjevih so sicer veliki pasjeljubci - doma imajo tri čivave Šeri, Karo in Suki.