Preverili smo, kakšno pogostitev so pripravili v štabih: ponekod polne mize, drugje ... (FOTO)

Obiskali smo volilne štabe treh kandidatov, ki bi se lahko v boju za predsedniški položaj uvrstili najvišje - štab Anžeta Logarja, Milana Brgleza in Nataše Pirc Musar. Medtem ko je napetost v štabu pred izidom naraščala, pa so se podporniki lahko okrepčali s hrano in pijačo - ponekod so bile mize obložene skromno, drugje so se tresle pod težo hrane.

Pogostitev v štabu Anžeta Logarja. FOTO: S. N.

V štabu Anžeta Logarja. FOTO: S. N.

V štabu Anžeta Logarja v vinskem baru Šuklje so podpornike in novinarje razdelili v dva prostora. V delu, kjer je bila naša novinarka so gostom postregli z vinom in sokom.

Pogostitev v štabu Milana Brgleza. FOTO: S. N.

Pogrinjek v štabu Milana Brgleza. FOTO: S. N.

Predsedniški kandidat SD in Gibanja Svoboda Milan Brglez je predsedniške volitve pričakal v baru Zorica v središču Ljubljane. T.i. zakuska za povabljence je bila skromna s suhimi prigrizki - čips in piškoti.

Pogostitev v štabu Nataše Pirc Musar. FOTO: S. N.

Pogostitev v štabu Nataše Pirc Musar. FOTO: S. N.

Veliko bolj so se s pogostitvijo potrudili v štabu Nataše Pirc Musar, ki je izid volitev dočakala v Ruski dači. »Tukaj je ogromno ljudi, mize so obložene z domačimi dobrotami,« nam je sporočila novinarka na terenu. Med gosti je opazila tudi Natašino sestro Tanjo Pirc, ki je pred leti tekmovala v kuharskem šovu Masterchef. Morda je prav ona pomagala pri pogostitvi, da so bile mize bogato obložene.

Pirc Musarjeva je ob prihodu na volišče dejala, da bo dan preživela ob peki tort. Spekla je dve torti, a je ena zaradi nepredvidene situacije na cesti končala na tleh. Vseeno pa v štabu ni ostal nihče lačen ali žejen.

Spremljajte z nami predsedniške volitve v živo

V ŽIVO: Prvi rezultati so tu! Logarju največ glasov, Musarjeva varno pred Brglezom (VIDEO, FOTO)