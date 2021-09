Izbranka sanjskega moškega na lepotni poseg

Anja Širovnik se je odločila za lepotni poseg. FOTO: Instagram

Zmagovalka resničnostnega šova Sanjski moški in novopečena vremenarka na Planet TVse je kot že številne znane (in manj znane) Slovenke odločila za lepotni poseg.Kot je zaupala sledilcem na instagramu, se je odločila za estetski popravek ustnic in tudi pokazala fotografijo po posegu. Od posega ji je še ostala modrica, ki jo je lahko prekrila, sicer pa je dejala, da dejansko drugi spremembe niso opazili. »To je bil tudi moj cilj, saj tega nisem naredila zaradi drugih, temveč zaradi sebe.«