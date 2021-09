Znana Slovenka je nova vremenarka, ste jo videli?

Anja Širovnik v vlogi vremenarke FOTO: Zajem Zaslona

Zmagovalka resničnostnega šova Sanjski moškije dobila novo priložnost in se vrnila na televizijske ekrane. K sodelovanju so jo povabili na Planet TV, v novi oddaji Jutro na Planetu pa opravlja vlogo vremenarke.Kot nam je sporočila, se v novi vlogi odlično počuti. »Glede na to, da tega nisem delala nikoli prej, sem zelo zadovoljna in bi trenutno rada ostala v tem. Nasplošno uživam pred kamero in tud vreme se mi zdi vedno bolj zanimivo. Iskreno sem vedno imela občutek, da bom delala nekaj na televiziji, nisem si pa predstavljala, da prav na vremenu. Vsekakor si želim ostati na televizji in pridobiti še veliko znanja in izkušenj,« pravi mlada Velenjčanka, ki se ji je dnevni ritem obrnil na glavo - vsak dan jo čaka zgodnje vstajanje in vožnja iz Velenja.