Indira Ekić: Takšnih, kot je Matic, ni več

Mojstrica ličenja in vplivnica Indira Ekić nas je pred leti navduševala s svojo preobrazbo v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, danes pa se z zaročencem Maticem Kolencem za glavno denarno nagrado bori v šovu Super par. Ko je v igri denar, pa je Indira ena tistih tekmovalk, ki odkrito priznava, da ji je povsem vseeno za materialne dobrine, saj iskrena ljubezen med njo in Maticem nima cene.

Indira je večkrat dokazala, da svojemu najdražjemu brezkompromisno zaupa, tekmovanje z drugimi pari in številne preizkušnje, ki sta jih doživela za in pred kamero, pa so njuno ljubezen le še utrdile. Indira se pošali, da se njen najdražji ne jezi niti takrat, kadar mu skače v besedo, to pa se dogaja precej pogosto.

»Moj Matic je najboljši človek na svetu. Takšnih ni več. Midva sva res popoln par. Saj veste, kako gre tista pesem, ki jo poje skupina Mambo Kings: raje se ne zbudim, kot da to izgubim,« o svojem najdražjem pravi Indira, ki v smehu doda, da sta z Maticem precej dolgočasna, zato tudi pred kamero nista želela biti del drame ali na kakršen koli drug način pritegovati pozornosti.