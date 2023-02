Grozljiva izpoved Jerce Legan: tako naj bi jo mučil bivši mož

Publicistka in antropologinja Jerca Legan, nekdanja partnerka politika Milana M. Cvikla, je v intervjuju za revijo Jana presenetila z izpovedjo o življenju z zdajšnjim viceguvernerjem Banke Slovenije. Kot je povedala, jo je nekdanji partner, s katerim imata dva sina po 15 letih zakona začel zaničevati, javno blatiti in nenehno kritizirati. Nič več ni naredila prav, živela je v strahu. Življenje z možem je menda postalo nevzdržno tako zanjo kot tudi za njuna otroka.

Ne samo da je bilo vse narobe v partnerstvu, v avtu je našla tudi sledi pudra, ki ni bil njen, lase, ki niso padli z njene glave, na tablici pa videla sporočila drugih žensk in njihove žgečkljive fotografije. Priznava, da je verjetno čakala predolgo z odločitvijo o ločitvi, vendar pa je zdaj srečna, da je to storila.

Kot so poročali, so nekdanjega ministra Cvikla v javnosti že opazili z novo partnerko, čeprav takrat še niti ni bil ločen. Več o tem preberite tukaj.

Jerca v Jani o tem, kdaj za njen zakon ni bilo več rešitve:

»Ko te partner po 15 letih iskrene lojalnosti in ljubeče pozornosti začne v javnosti blatiti z razočarano gospodinjo in permisivno materjo, potem ko mu podariš mladost, dva zdrava otroka in ponudiš vse svoje življenjske vire ... Ko te sinova jokajoče prosita, da že nekaj ukreni, in rotita, da z očetom ne želita več sedeti za isto mizo ali oditi skupaj na izlet ... Ko te postane strah, kateri krožnik bo narobe odložen, in navkljub selitvi iz spalnice nikjer v skupnem domu nimaš več mirnega spanca ... Ko ob vsakem stiku poslušaš, kako zanič kuhaš, kako slabo si videti, kakšen brezvezen poklic in bedne prijateljice imaš ... a hkrati za novo leto brezsramno nadleguje eno izmed njih ... Ko ti v družbi pred vsemi brutalno jemlje besedo ... Ko se s svojo nejevoljo pokroviteljsko spravlja na tvoje starše in prijatelje ter edini babici celo prepove stike z vnukoma ... Ko te sosedje na cesti sprašujejo, ali potrebuješ pomoč ... Ko iz tablice letijo žgečkljive fotografije in osladna sporočila z drugimi ženskami ... Ko v družinskem avtomobilu naletiš na sledi neznanega pudra, cenene vonjave in odpadle dolge svetle lase ... Ko ob sebi prepoznaš nekoga, ki zaradi lastne nemoči in nezmožnosti uvida, da izgublja vse, ki so ga imeli radi, za seboj zapira vsa vrata, saj ni pripravljen ničesar priznati, si poiskati strokovno pomoč in se spremeniti ... Takrat veš, da je konec! Takrat ne razmišljaš, kdo si in kaj si ustvaril ter kaj bodo rekli drugi, temveč kako čim prej zaščititi pravice, zdravje in dostojanstvo otrok in sebe. Res je, da z ukrepanjem odlašaš predolgo, saj vsak dan upaš, da bo bolje in drugače, po možnosti ščitiš partnerjev ugled ter zunanjo podobo družine. A enkrat pride dan, ko se odločiš in greš. Vsakršno drugačno ravnanje bi vodilo v samozanikanje in samouničenje.«