Še vedno poročenega viceguvernerja Banke Slovenije naj bi zasačili z novo spremljevalko

V uredništvo so pricurljale govorice, da naj bi nekdanjega ministra, ki je bil pred dnevi imenovan za viceguvernerja Banke Slovenije in je uradno še vedno mož lepotice Jerce Legan Cvikl, že pred časom opazili z novo spremljevalko. In medtem ko mamica letošnje poletje aktivno preživlja sama s sinovoma, zdaj so gotovo že v polnih pripravah na skorajšnjo šolo, se Milan M. Cvikl, uradno še poročen, ki zaradi nove, vidne funkcije naj ne bi imel prostega časa za družino, smehlja in pohajkuje z neko spremljevalko, domnevno ljubico, nekje v tujini. Tisti, ki par, zdaj že sredi ločitve, poznajo, povedo, da bi to znal biti celo eden izmed vzrokov za razvezo.

Leganova naj bi bila nad njim razočarana, zato naj bi se posvečala predvsem otrokoma in sebi, poleg tega pa se pripravlja na novo glavno vlogo mamice v oglasu za švedske naročnike. Ko se bodo zadeve rešile ter napetosti in čustva malce ohladili, verjamemo, da bo Jerca, po 13 letih zakona in kot antropologinja, imela marsikaj povedati o moških, za zaj pa še vedno ne želi komentirati ničesar.

Seveda smo poklicali tudi Milana M. Cvikla, da bi iz prve roke izvedeli, ali govorice držijo, a je na vsako naše vprašanje kratko odgovoril: »Ne komentiram.«