Gregor nam je razkril, zakaj se mu je pred kratkim podrl svet

Gregor verjame, da se vse zgodi z razlogom. FOTO: Instagram

Finalni vikend Sanjskega moškega je za nami.je na koncu izbral 22-letno, a sta se čez manj kot 24 ur odločila, da bo bolje, če ostaneta le prijatelja. Kot poudarja Gregor, sta se oba strinjala, da je razlika v letih vendarle prevelika. Sanjski moški nam je v telefonskem pogovoru med drugim zaupal, zakaj niti tri mesece po koncu snemanja šova še ni bil pripravljen na zmenkovanje v resničnem svetu ter zakaj se mu je pred kratkim sesul svet.Petnajst minut, preden sem moral sporočiti končno odločitev, sem bil prepričan, da ne bom izbral nobene. Od Anje pa sem nato za rojstni dan dobil poseben poklon, in sicer zgoščenkos posvetilom, in s tem mi je dokazala, da mi zna z malenkostmi pokazati, koliko ji pomenim. S tem je pokazala, da ve, da cenim malenkosti, ter da ima neke vrednote. Potem sem itak vso oddajo jokal, bil sem zelo čustven. Nato sem si rekel, da moram enkrat iz svojih okvirjev oziroma cone udobja, čeprav sem vedel, da je punca premlada. Jaz sem jo izbral, naslednji dan, ko sva vse skupaj prespala, pa sva se dobila in iskreno pogovorila. Prišla sva do zaključka, da je ona res še premlada, da še ne ve natančno, kaj bi sama s seboj, kar je pri njeni starosti logično. Sam imam malo več ciljev v glavi, kaj bi rad dosegel in na kakšen način. Če bi jo jaz začel z resno zvezo omejevati pri tem, da ugotovi, kdo je, bi mogoče kasneje prišlo do tega, da bi trpela zaradi te najine navezanosti in čustev. Tako da ni vredno. Če bi bila ona stara 30 in jaz 40, bi bila to povsem druga zgodba, bi se podala na to pot. Pri najinih letih pa sva se strinjala, da bo bolje, če ostaneva prijatelja.Ne. Za to, katera gre ven, sem se odločil na podlagi tega, kar sem čutil. Tudi, če si ti 'ful' premlada, ampak mi je boljše biti s tabo in te spoznavati, te bom obdržal notri prej kot nekoga, ki mi ni O. K., kljub starosti. Ne rečem, da so vse punce pri 22 letih premlade za nekoga, ki jih ima 31. So tudi izjeme. Ampak priin Anji sem dobil občutek, da še malo manjka.Ne bom rekel, da nobena ni bila primerna, to bi bilo grdo, ampak samo to, da z nobeno od teh 23 nisem začutil tega, kar bi si želel pri svoji punci. Marsikaj sem rekel, kaj bi rad, da mi pokažejo. Čeprav sem povedal, kaj bi rad od njih in kaj mi veliko pomeni, tega od njih nisem dobil. Če bi svojih 23 punc izbral jaz in ne Pop TV, bi mogoče prej prišel do tega. To je pa samo še en dokaz, da v ljubezni ne moreš samo reči, da boš z nekom, ampak moraš to začutiti. Jaz sem se v šov podal z iskreno željo po tem, da spoznam punco, bodočo mamico malih »Čeglajčkov«. Zelo sem se bal, da bi bil tak kot večina, ki gredo v tak šov in potem ostanejo samski. Zato sem se še toliko bolj potrudil. Ampak za ljubezen je pač treba več, kot si morda lahko predstavljamo. Mora biti neki klik, to je to.Jaz načelno nisem z nobeno skregan, razen z. Tudi sin, ki zdaj nista več blokirani, ker imam nov profil, nisem imel nobenega konflikta. Največ imam stikov s, Tjašo, z Anjo inTe tri mesece po šovu nisem spoznal nobene, ker sem bil tudi pogodbeno vezan, da se ne smem dobivati z nobeno. Tudi če bi mi bila katera od deklet všeč in bi si z njo dopisoval, bi vedno obstajala možnost, da to konča v medijih in nisem hotel tvegati. Vse sem zato pustil na distanci. Bile so govorice, da sem z bivšo punco spet skupaj, kar ni res. Z nobeno nisem v razmerju, trenutno imam v glavi samo, kaj bom počel v življenju, sestavljam si poslovno pot in vizijo. Čeprav se mi je nedolgo nazaj porušil svet, ko so mi izbrisali instagram profil in sem moral začeti na novo. Ampak verjamem, da se take stvari zgodijo z razlogom ter me samo ojačajo. Verjamem, da se bom iz tega izvlekel le še močnejši.15. septembra grem v Ameriko obiskat brata in to je to. Nimam nobene želje po ZDA, grem na obisk in male »Čeglajčke« pogledat. Po 15 dneh se bom vrnil. Glede službe, ki sem jo pustil v Leku, je pa žalostno, da človek počne nekaj, ven pa pridejo trači, da dela nekaj povsem drugega. Ni mi žal, da sem pustil službo, ker sem s tem šovom potrdil, da me veliko bolj zanimajo produkcija, kakšna medijska hiša, delati pred kamero, biti kakšen športni novinar ali voditelj. Tako da bom zdaj delal v tej smeri. Mislim, da bi bil tako res srečen, ker me take stvari zelo veselijo.