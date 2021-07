Tega pa nismo pričakovali: po finalni oddaji Sanjskega moškega padla zaroka (FOTO)

Luka in Maruša. FOTO: Pop TV

Finalne oddaje Sanjski moški ne bosta nikdar pozabila nitiin, ki sta vsak vikend komentirala dogajanje v tem priljubljenem šovu.jima je za slovo poslal video sporočilo, v katerem jima je povedal, da ju spremlja že vso sezono.Priljubljeni par brez dlake na jeziku je k srcu prirasel mnogim gledalcem, začela pa sta tudi vlogati na instagramu, kjer sta sta pridobila že več tisoč sledilcev. Vsi tisti, ki ju redno spremljajo, dobro vedo, da sta skupaj že 15 let, a še vedno živita na koruzi, kar je Maruša med oddajo večkrat poudarila.Očitno pa je njeno veliko željo opazil tudi Gregor, ki je to namignil tudi v zaključnem sporočilu. »Maruša ti vseskozi daje različne namige, ti pa nič,« je dejal sanjski moški in dodal, da jima je uredil romantično večerjo ter Luki obljubil, da se bo tudi on od tam odpravil sit. Na koncu pa je Gregor dejal: »Luka, beseda je tvoja.«Luka je šel na kolena. »'Ful' te imam rad. Hvala ti za petnajst let in dva čudovita sončka. Najrajši te imam in vem, da si to 'ful' želiš. Upam, da nama uspe do konca življenja. Tako da, a bi se poročila z mano?« je dejal in v jok spravil tako Marušo kot številne gledalce. Svetlolaska je seveda privolila, sledila pa sta tudi objem in poljub.Novopečenima zaročencema iskreno čestitamo tudi mi in jima želimo vse lepo na nadaljnji skupni poti!