Solze v finalni oddaji: je to razlog, da se Gregor ni odločil zanjo? (FOTO)

Tjaši je povedal, da se zanjo ni odločil. FOTO: Pop Tv

Gregor nad "tečko" ni bil navdušen. FOTO: Pop Tv

Anjo je stiskalo pri srcu. FOTO: Pop Tv

Z nasmeškom ji je podaril vrtnico. FOTO: Pop Tv

Dočakali smo finalno oddajo Sanjskega moškega, ki je vsak vikend navduševala gledalce po vsej Sloveniji. Zadnjo vrtnico jepodelil 22-letnikošarico pa je dobila leto mlajša. Gregorja je sicer prepričala vsaka na svoj način, a žal je moral eni od njiju streti srce. »Mislim, da povezava ni bila dovolj močna, da bi izbral mene. Ampak mislim, da me čaka nekaj boljšega. Seveda mi je težko se odpreti eni osebi, ki je ne poznam tako dolgo,« je Tjaša dejala v solzah.Gregor je Tjaši pojasnil, da se je trudil podreti zidove, ki jih ima mladenka okoli sebe, a da mu to žal ni uspelo. Na zadnjem zmenku, kjer sta v kuhinji skupaj kulinarično ustvarjala, se mu je svetlolaska namreč kar naprej umikala, ko se ji je približal. Gregorja je vidno zmotilo tudi, da ga je Tjaša označila za »tečko«, saj je dobila občutek, da ji vseskozi gleda pod prste ter da želi imeti glavno besedo. »Od kje ta tečka? Mogoče sem bil malo tečka, ko sva kuhala, ampak se mi zdi, da na tak nežen, prisrčen način,« je dejal, ko mi je to lastnost pripisala tudi v pričo njegove družine. Mamo, očima ter brata sta navdušili sicer navdušili obe dekleti.Ko je v hotel na Bledu prišla Anja, jo je Gregor sprva prestrašil. »Imava podobne cilje in poglede na življenje, ampak zelo si mlada, skrbijo me tvoja leta,« je dejal.A pozitivna čustva med njima so očitno prevladala, saj je Gregor nadaljeval takole: »Nikdar prej nisem dal možnosti punci, ki je bila izven mojega okvirja. Mogoče pa je zdaj čas, da stopim iz neke cone udobja in poslušam svoje srce.« Anjo je nato nasmejan vprašal, ali sprejme vrtnico, ona pa mu je, kot vsakič doslej, odgovorila, da jo sprejme z največjim veseljem.Tako Anja kot Gregor sta prepričana, da je to šele začetek lepega potovanja ter da ju v prihodnosti čakajo krasne stvari. Vse lepo in naj traja!