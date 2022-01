Denis Avdić praznuje 40 let: radijski kolegi so mu uresničili dolgoletno željo (VIDEO)

Pa je tudi Denis Avdić dočakal veliko štirico. In kot bi lahko pričakovali, so mu radijski kolegi pripravili več presenečenj. Za dobro jutro mu je najprej zapela zapeljiva Marilyn Monroe (v njo se je prelevila Darja Štravs Tisu). Temu je sledilo presenečenje z VIP-kartami za koncert Adele, kar je bila pravzaprav izvrstna potegavščina. Denis si namreč na njen koncert več kot očitno ne želi, sodelavci pa so ga želeli prepričati, da so mu kupili več tovrstnih kart za koncert v Londonu 1. julija. Komaj si je oddahnil, da mu tja ne bo treba, je že sledilo novo darilo – tokrat je dobil nekaj, kar si zares že dolgo želi, in sicer motor. A žal le na daljinsko upravljanje. Njegova Ana mu namreč zaradi slabih izkušenj v preteklosti motorja ne dovoli.

Novo presenečenje na parkirišču

Naslednje darilo je Denisa čakalo na parkirišču. Dobil je svoj parkirni prostor, in to s prav posebnim dodatkom – na njem bo odtis njegovih rok (kakor ga na primer v Cannesu puščajo filmske zvezde). Tudi to je bila njegova prav posebna želja in danes se mu je uresničila.

Zaigrali so mu podoknico, v studiu ga je obiskal tudi Marko Stanković

Podoknico ali, kot so jo poimenovali na Radiu 1, predoknico (dejansko je bilo pred oknom) so Denisu zaigrali različni pevci in glasbeniki in pred studiem poskrbeli za pravo zabavo. Zapeli in zaigrali so Dejan Vunjak, Jože Potrebuješ, Rok Švab, Avseniki … A glasbenih presenečenj tukaj še ni konec. V studio so povabili Marka Stankovića, ki je Denisu zaigral njegovo najljubšo pesem – Miljacko Halida Bešlića.

Prav gotovo pa radijski kolegi niso rekli zadnje in nameravajo Denisa na njegov 40. rojstni dan še presenečati ...