Damjan Murko opažen v Trstu, ni bil sam. Vsa Slovenija se sprašuje, kaj naklepa tokrat?

Leta 2000 je dodobra razburkal slovensko medijsko krajino in vse od takrat dokazuje, da ni muha enodnevnica. Rad poskrbi za šokantne novice, z mediji pa je imel vedno zelo odprt odnos. Samo enkrat v življenju pa je pomislil, da bi se umaknil z odrov, v ŠOKkastu februarja letos je razkril zakaj.

S srečo se ne namerava več hvaliti. »Nikoli več ne bom rekel, da sem srečen. Sem zadovoljen. Če rečeš, da si srečen, se hitro najde kdo, ki ti tega ne privošči in želi tvojo srečo uničiti,« je pred časom dejal Murko. Zanj so najpomembnejše stvari, ki se jih ne da kupiti, kot so na primer mir v duši, družina in zadovoljstvo.

Štajerski slavček ve, kako se dela dobre zabave, saj so njegovi koncerti nabito polni, večkrat pa je tudi dokazal, da se odlično znajde tudi v podjetniških vodah.

Tokrat je glasbenik s sledilci delil fotografije, na katerih je skupaj z vedeževalcem Blažem. Par je poziral v sosednjem Trstu na znamenitem Trgu enotnosti Italije. Blaž v beli moški obleki s telovnikom in Damjan v črni brez telovnika. Zraven fotografij je Murko zapisal le oznako Skupaj smo močnejši.

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Kot prava Italijana«, »Če bi vedla, da si tu zraven nas, bi te prišla pogledat«, »Damjan, vroče!«