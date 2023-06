Poglejte, kako je Murko popolnoma razvnel Štajerce (VIDEO)

Damjan Murko ve, kako se dela dobre zabave. To je dokazal na koncertu, ki ga je imel v mariborskem Štuku. Na svojem instagram profilu je objavil videe, v katerih lahko vidimo, da so bili obiskovalci tega koncerta nad njegovim nastopom več kot navdušeni. »Besede so odveč,« je na instagramu pokomentiral dogajanje na koncertu.

Obiskovalcem je zapel svoja velika hita Šok in Mrcina. Slednjega je sicer v originalu zapel z Vedeževalcem Blažem, a njega na omenjenem koncertu sodeč po videih ni bilo. Pesem Šok ima na youtubu že kar 2,2 milijona ogledov. Še več, 3 milijone, pa jih ima Mrcina. Impresivni številki.

Pevec je praznoval 15. obletnico poroke. Seveda noben zakon ni brez preprek in tudi njegov ni bil. O preprekah je tudi spregovoril.