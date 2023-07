Štajerski slavček ustvarja prav poseben proizvod, in sicer Lubrikant Murko (VIDEO)

Štajerski slavček Damjan Murko je poln presenečenj. Njegovi koncerti so vedno nabito polni, glasbene hite pa z njim poje vsa dvorana. Murko se je večkrat dokazal tudi v podjetniških vodah, tokrat je sledilce na družbenih omrežjih navdušil z novo idejo.

V videu, ki ga je pevec delil z oboževalci na družbenem omrežju, vidimo, kako na sončen dan s košarko v roki ob spremljavi ptic v popolnoma stilsko dovršeni kreaciji nabira kamilice. Zraven je zapisal spodnjo objavo, ki jo objavljamo nelektorirano.

»Svoj novi proizvod LUBRIKANT MURKO sem s pomočjo @cvetka_zeliscno_posestvo izdelal sam. Tako sem nabiral zelišča, saj gre za popolnoma naraven izdelek.«

V hipu so se usule čestitke in pohvale, tudi na račun njegovega videza in hoje, ki je po mnenju ene izmed oboževalk, zelo grofovska.

Preberite še: