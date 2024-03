Damjan Murko: »Nikoli več ne bom rekel, da sem srečen«

Danes že enajstič zapored praznujemo mednarodni dan sreče, ki ga je leta 2012 za 20. marec razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

Na zadovoljstvo v življenju vpliva mnogo dejavnikov. Gospodarske razmere, blaginja v državi in finančno stanje so sekundarnega pomena, če človek ni zdrav.

Psiholog Maslow kot temeljne potrebe navaja fiziološke (hrana, zavetje, oblačila, spanje), sledita jim varnost in ljubezen oz. pripadnost. Na vrhu piramide je samouresničitev, tik pod njo pa potreba po ugledu in samospoštovanju.

Veliko mu pomeni mir v duši. FOTO: Damjan Murko, Osebni arhiv

Pomen sreče je prav gotovo subjektiven. Nekoga resnično osrečijo novi čevlji, drugega pospravljen dom, tretjega otroški smeh. Nas je zanimalo, kaj osrečuje znane Slovence.

Sreče se ne da kupiti

Pevec zabavne glasbe Damjan Murko nam je zaupal, da se s srečo ne namerava hvaliti: »Nikoli več ne bom rekel, da sem srečen. Sem zadovoljen. Če rečeš, da si srečen, se hitro najde kdo, ki ti tega ne privošči in želi tvojo srečo uničiti,« je dejal. Zanj so torej najpomembnejše stvari, ki se jih ne da kupiti. »Mir v duši, družina in zadovoljstvo,« je zaključil.

Zvezda resničnostnega šova in znanstvenica Anja Rijavec je odgovorila kratko in sladko: »Zame je sreča biti brezpogojno ljubljen in vse, kar iz tega sledi.«

Televizijska voditeljica Oriana Girotto, ki je lansko leto zaigrala v filmu Nekaj sladkega, pravi: »Sreča je zame svoboda – da nisi prisiljen delati, kar ti ni všeč, ali se družiti z ljudmi, ki jih ne ceniš.« Zanjo je pomembno, da sama razpolaga s svojim časom. Nadaljevala je: »Sreča je pogum, da si dovoliš, kar si res želiš, tudi če je to zunaj družbenega okvira.« Kot tretji dejavnik srečnega življenja je navedla dobre odnose.

Oriana Girotto ceni svobodo in dobre odnose. FOTO: Nataša Kralj

Balerina Ana Klašnja je pojem sreče razčlenila na več drobcev: »Mislim, da če imaš v življenju zdravje in ljubezen, to pomeni, da si srečen. Vse ostalo že pride tako ali drugače,« je dejala. »Če imaš zavedanje, da si vsak dan lahko hvaležen za svoje dobro počutje, za zmožnost početi stvari, se razvijati, učiti in ljubiti ljudi okoli sebe, si srečen.« Pravi, da ni nič samoumevno, hvaležnost pa je treba prakticirati vsak dan. »Pomembno je, da si zadovoljen s tem, kar imaš. Moja največja sreča, s tem se bodo verjetno strinjali vsi starši, je moj otrok. To preprosto bitje, ki razmišlja na ljubeč, nedolžen način. Lepo jih je gledati in občudovati, kako se razvijajo.«

Kaj pa vam pomeni sreča? Se tudi sami najdete v teh besedah?