VIDEO: Voditelja v solze spravila slovensko dobrotnico in sebe

Ana Lukner je podjetnica, inspiracijska predavateljica in pobudnica organizacije Anina zvezdica. Je tudi oseba, ob pripovedovanju katere človek le težko ostane ravnodušen. Tokrat pa je brez besed ostala ona, saj sta jo v oddaji v živo presenetila radijska voditelja Pečo in Eva.



Poklicala sta nekaj njenih najbližjih – prijatelja, moža in pa njenega očeta, ki so ji zaželeli same lepe stvari in ji povedali, da jo imajo radi. Voditeljica Eva je planila v jok, najbolj pa so solze zalile prav Ano, ki je ostala brez besed.