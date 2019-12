Drzni dvojček jo je prijel za dojko: Ko Tanja pride, sem ves moker (FOTO)

Ponovno vsi skupaj. FOTO: Voyo

Resničnostni šov Kmetija se bliža koncu. Na posestvu je ostala le še peščica tekmovalcev in ustvarjalci oddaje so jim pripravili presenečenje. Na posestvo so se vrnili izpadli tekmovalci in malo pomešali štrene. Najbolj pa se je izpadlih tekmovalcev razveselil eden izmed dvojčkov,. S tekmovalkosta si skočila v objem in nista skrivala navdušenja nad snidenje.Nasmeh se jima je razlezel do ušes, drzni dvojček pa je Tanjo zagrabil za oprsje in komentiral, da ima trde dojke. Črnolaska je v smehu povedala, da ima končno na sebi modrček, ki si ga je v času tekmovanja le redko nadela. »Ko pride Tanja, sem takoj ves moker,« je v šali dejal Jan.Tekmovalci so morali izbrati dva člana porote. Predvseminste se spraševala, ali je to povezano z njunim dvobojem. Rene se je veselil: »To bi bilo dobro, če biprišel nazaj, pa če bi lahko zamenjal, bi dvojčka zamenjal z Denisom.«Na koncu se je izkazalo, da gre le za potegavščino izpadlih članov, ki pa se Sara ni zdela prav nič smešna.