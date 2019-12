Če se to zgodi, bosta dvojčka morala zapustiti Kmetijo

Luka že kuje načrte. FOTO: Voyo.si

Jan: Če se to zgodi, naj se vsi je****

Finale letošnje Kmetije se bliža s svetlobno hitrostjo. Tokratni obiskje bil prav poseben, saj dvobojevalce čaka zadnja arena pred finalnim tednom. Tekmovalci so morali določiti tako prvega kot drugega dvobojevalca. Pričakovano sta to postalain, tisti, ki bo zmagal, pa gre v odločilni teden., ki je do finalnega tedna prišel z vstopnico, potem ko jo je dobil ob pomoči namigov stricev iz ozadja, ima za naslednji teden že svojo računico. Kot je v šovu že navada, se jim bodo po vsej verjetnosti na posestvu pridružili izpadli tekmovalci, ki bodo imeli besedo pri tem, kdo finala ne bo dočakal. »Idealno, kar bi se lahko zdaj zgodilo, je, da gre Rene domov, pride Sara nazaj, porota vrže dvojčka ven in smo Sara,in jaz v finalu,« je naglas razmišljal Luka.Da ju lahko porota pošlje domov, se zaveda tudi. »Glede na to, da sva imela prste zraven pri vsakem, ki je šel domov ali v areno, se lahko zgodi, da naju bo porota izbacila (izločila, op. p.). To se meni sicer ne zdi fer, ampak če bo moralo tako biti, naj se vsi je****,« je dejal dvojček.Reneja je na posestvu obiskala družina. Prišla sta tudi babica in dedek, ki sta mu bila v prvih štirih letih življenja kot starša. Verjetno je prav zaradi posebne vezi med njimi Renejeva babica tako zaščitniška do njega, saj je v sobi obiskala dvojčka in Luko ter jih okarala, zakaj njenega vnuka zapostavljajo in se do njega grdo obnašajo. Fantje, ki so bili nad obiskom v sobi malce šokirani, so to, da se neprimerno vedejo zanikali.