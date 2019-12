Dončićeva draga sporočila veselo novico (FOTO)

FOTO: Instagram

in njegova draga Anamaria Goltes sta se razveselila novega družinskega člana. Oboževalci košarkarskega zvezdnika že poznajo prikupno kosmato kepico, ki sliši na ime Hugo Šmeker. Pes, katerega lastnika sta Luka in Anamaria, ima na instagramu prek deset tisoč sledilcev. Zdaj pa se jim je pridružila še psička Gia.Preberite še: FOTO: Dončićeva draga delila redke intimne trenutke z Luko​ »Zdaj smo štirje,« je zapis, s katerim je Anamaria opremila fotografijo, na kateri Luka leži na kavču v družbi pasjih kosmatincev. Kot kaže, je Hugo dobro sprejel novo članico družine, saj so na fotografiji zelo sproščeni in srečni.