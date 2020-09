Priljubljena televizijska voditeljica in nekdanja tekmovalka v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetekje povsem obupana. »S solzami v očeh pišem to objavo,« je zapisala in s svojimi prijatelji in sledilci na družabnih omrežjih delila zapis, da je izginil njen Oli.»Včeraj zjutraj sem ga , tako kot vsako jutro, ko me ob 5:00 zbudi, spustila ven, da gre lovit miške.. Tokrat, pa se ni vrnil domov, mimo je več kot 24 ur odkar smo ga z domačimi nazadnje videli. Če ga kdo slučajno vidi, naj mi prosim javi v zasebno sporočilo ali zapise pod komentar!! Izgubljen na lokaciji: Lj -Savlje - Kleče. Pogrešan je od 21.9.,« je zapisala Barbara in se zahvalila vsem, ki bodo delili objavo in delili informacijo o sivo belem mucku z modrimi očmi.