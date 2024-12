Pregled leta: Golob pokazal prikupnega sina Markusa, pozornost vzbudila tudi Gabrova z obleko

Bralci ste tudi letos na spletni strani Slovenskih novic radi prebirali družabno kroniko. Še posebej vas je zanimalo, kaj počneta Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber. Spodaj izpostavljamo deset člankov iz te rubrike, ki ste jih letos najbolj klikali.

Golob in Gabrova v Planici

Slovenski premier in partnerica sta se letos udeležila tekme v smučarskih skokih v Planici, kjer pa je nekaterim padla v oči obleka, ki jo je nosila Gabrova. Članek o tem je bil najbolj bran članek iz te rubrike v letu 2024. Veliko pozornosti je bilo deležno tudi njuno prvomajsko potovanje, članek o tem pa je bil drugi najbolj brani. Zelo vas je zanimal tudi Golobov prikupni sin Markus, ki ga je premier pokazal javnosti (6. najbolj brani članek).

Tretji najbolj bran članek je govoril o Aniti, partnerici slovenskega nogometnega zvezdnika Benjamina Šeška.

Benjamin Šeško FOTO: Ronny Hartmann Afp

Četrti najbolj bran članek je bil o slovenski podjetnici, ki je prejela kazen in zagrozila, da bo podjetje preselila v tujino.

Zapustili so nas

Žal so nas tudi letos zapuščali znani obrazi, članki o tem pa so se zelo brali. Umrl je zmagovalec slovenskega Milijonarja, ki je dobil 10 milijonov tolarjev. Članek o njem je bil peti najbolj brani. Zelo ste brali tudi članek o smrti 62-letnega slovenskega pevca (8. najbolj brani), pa članek o smrti ustanovitelja legendarne skupine (9. najbolj brani) in članek o smrti v družini Rada Muleja (10. najbolj brani).

Med bolj branimi pa je bil tudi članek o Dragićevi novi tašči (7. najbolj brani).