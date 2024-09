Slovenska glasba v solzah, poslovil se je ustanovitelj legendarne skupine

Umrl je Zoran Crnkovič, član in ustanovitelj legendarne glasbene skupine Jutro, ki je v začetku sedemdesetih let polnila slovenske dvorane.

»Zoran, za prijatelje tudi Crni, je bil eden prvih frajerjev Trbovljah, ki je z dolgimi lasmi in hlačami na zvonec, srajco z ruskim ovratnikom in vinilsko ploščo pod pazduho, vsak dan sedel na trhli ograji lesenega mostu čez graben. Od tam pa do skupine Jutro ni bilo več daleč, čeprav je že prej preigraval v drugih, ne tako znanih skupinah. Njegovo Jutro pa je bilo v 70-tih res čisto ta prava in zaresna rock skupina, ki so jo poznali tudi drugje po Jugi. Na enem od prvih Boom festivalov je prišlo celo do zadrege, ker sta nastopali dve skupini z imenom Jutro. A si je potem ona druga, menda ravno na poti iz Ljubljane v Sarajevo, kar na vlaku izmislila novo ime - Bijelo dugme. Kasneje, po razpadu skupine Jutro, je muziciral bolj kot ne občasno. Skromen v besedah, a bogat v preigravanju solo vložkov. Naj bo tako tudi tam, za mavrico.« je zaslediti zapis pisatelja Romana Kukovičiča na družabnem omrežju Facebook.

Od glasbenega kolega se je poslovil tudi legendarni slovenski rocker Janez Bončina Benč. »Zoran Crnkovič, prijatelj moj dragi, moj pravi bluesman, prehitel si me … Počivaj v miru,« je zapisal v slovo.

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...