Slovenska podjetnica prejela kazen: grozi, da bo podjetje preselila v tujino

Slovenska podjetnica in vplivnica Petra Parovel, ki je pri svojih tridesetih letih ustanovila med Slovenci priljubljeno blagovno znamko s športnimi oblačili, se je pred svojimi 100.000 sledilci razjezila nad Darsom in posledično državo. Razlog je visoka globa zaradi pretečene vinjete in visoki davki za slovenske podjetnike.

Parovelova ne more verjeti, da bo morala plačati kar 900 evrov za globo in še celotni znesek za elektronsko vinjeto, ker je teden dni prepozno ugotovila, da ji je stara vinjeta potekla. »Ne spremljam poročil in facebooka, zato ne vem, da je treba podaljšati vinjeto in tudi nihče me ne spomni,« se je razburila.

Dejala je, da je klicala na Dars, ker je prejela že dve položnici, a se pričakovani z njimi ni uspela ničesar dogovoriti. Velja namreč, da globa za vsako vožnjo brez vinjete znaša 300 evrov, na Darsu pa opozarjajo, da je prav vsak novi vstop na avtocesto ali hitro cesto nov prekršek.

Podjetnica je bila na nedeljo na robu z živci zaradi nepričakovane globe. »Ne gre za vinjeto in globo, ampak ti poberejo vse, kar ti lahko. Zvišam plačo, dvignejo davke. Samo še en davek naj se zviša in potem čau. Samo še toliko malo manjka in odprem podjetje v tujini,« se je razjezila nad slovenskim nestimulativnim in preveč birokratskim podjetniškim okoljem.

Parovelova kljub visoki globi ni rekorderka v sistemu e-vinjete. Rekorder je imel do nedavnega 4000 evrov globe, pri čemer pa velja, da kršitelj ob pravočasnem plačilu lahko izkoristi plačilo polovično predpisane globe.