Robert Golob v javnosti prvič pokazal svojega prikupnega sina Markusa, veslala sta za dober namen (VIDEO)

V Ljubljani je že enajstič potekala dobrodelna prireditev 24 ur veslanja za dober namen, ki so jo organizirali Kajakaška zveza Slovenije, Kajak Kanu Klub Ljubljana in društvo Hiša sonca.

Veslaški dogodek je na vodo privabil vse generacije; nekateri so veslali samostojno in lovili vsak svoj rekord, spet drugi so se zabavali v dvoje, v nekaterih čolnih jih je bilo še več. Nadvse zadovoljen dvojec sta bila tudi premier Robert Golob in sin Markus, ki sta se dogodka v sobotnem popoldnevu udeležila zelo športno razpoložena.

Ta je letos privabil 166 udeležencev, med katerimi je znova zasijala najvztrajnejša Eva Ferjan. Neutrudna rekreativka je premagala še krog več kot lani, obenem pa izenačila rekord prireditve: uspešno je opravila z 31 krogi po Ljubljanici in tako preveslala 170 kilometrov in pol ter se postavila ob bok Anžetu Urankarju in Matiji Preskarju, ki sta mejnik postavila pred dvema letoma.

Golob za Slovenske novice: »Na vodi se Markus počuti odlično«

»Dober namen, odlično vreme in še boljša družba so glavni razlogi za udeležbo,« je za Slovenske novice razodel predsednik vlade in še: »Markus obiskuje šolo s posebnim razvojnim programom in se odlično počuti na vodi, v vodi in tudi kajak obožuje. Najin cilj je preveslati en krog in tako simbolno zaključiti ta čudoviti dogodek.«

Cilj sta dosegla in pozneje na trda tla stopila polna čudovitih vtisov in dobro razpoložena, Markus pa se je pozneje še odlično izkazal v vlogi podeljevalca nagrad najuspešnejšim udeležencem.

Letos je zbrana sredstva prejelo društvo Downov sindrom Slovenija. FOTO: Dejan Javornik

Veslalo je 166 udeležencev, ki so s prijavnino darovali za dober namen, dodatna sredstva so primaknili radodarni pokrovitelji. Skupaj so opravili 466 krogov, torej 2563 kilometrov. Društvo Downov sindrom Slovenija je ob koncu prejelo ček z zneskom 3000 evrov, Valeriji Bužan ga je izročila predsednica dobrodelnega društva Hiše sonca Alja Šiška.